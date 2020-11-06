وزير النقل: العراق يجني 117 ألف دولار يوميًا مقابل عبور الطائرات في أجوائه

2020/11/06 | 11:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن ناصر حسين بندر الشبلي وزير النقل العراقي، أن بلاده تجني 117 ألف دولار يوميًا مقابل عبور الطائرات في أجوائها.وأوضح الشبلي، اليوم الجمعة أن الوزارة في مرحلة دراسة الترانزيت، حيث عقد الاجتماع الأول مع لجنة الترانزيت، للبحث بخصوص الموضوع، …

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