كميات الترسبات المائية الساقطة في العراق خلال 24 ساعة

2020/11/06 | 11:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، كميات الترسبات المائية الساقطة في محطات العراق خلال الـ24 ساعة الماضية.

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