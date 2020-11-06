رئاسة البرلمان: استهداف العمال الكردستاني للبيشمركة “اعتداء على السيادة الوطنية”

2020/11/06 | 11:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، ان الهجوم الذي شنه مسلحون من حزب العمال الكردستاني على قوات البيشمركة في اقليم كردستان يعد “اعتداءً على السيادة الوطنية”.وذكرت رئاسة مجلس النواب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الاعتداء الذي قام به مسلحون من حزب العمال الكردستاني واستهدف قوات البيشمركة في ناحية …

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