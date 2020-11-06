2020/11/06 | 11:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي،

لجنة الترانزيت بوضع الشروط خلال أسبوع

أو أسبوعين، فيما أشار إلى أن العراق

يجني 117 ألف دولار يومياً لقاء عبور

الطائرات في أجوائه.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يجني 117 ألف دولار لقاء عبور الطائرات في أجوائه) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يجني 117 ألف دولار لقاء عبور الطائرات في أجوائه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).