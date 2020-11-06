2020/11/06 | 11:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 14 دقیقة

291 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت محافظة بغداد، الجمعة، تفاصيل، مشاريع تأهيل مداخل العاصمة الخمسة، مؤكدة ان المشاريع ستحال بعد شهر واحد الى شركات عالمية.

وقالت مديرة التخطيط العمراني في المحافظة فاطمة الحسناوي، في تصريح صحفي، اليوم (6 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "المحافظة أعدت تصاميم وقاعدة بيانات متكاملة لتأهيل المداخل الخمسة في بغداد"، مشيرة إلى أن "تلك المشاريع ستحال استشاريا وتدقيقيا إلى شركات عالمية بعد شهر".

وأضافت أن "المشروع سيعلن عنه في مواقع عالمية، وتم تشكيل لجنة لاختيار مواصفات الشركات التي تدخل في هذا النطاق، حتى يتم اختيار أقوى الشركات التي تمتلك أعمالا مماثلة لتصاميم الطرق السريعة".

واوضحت أن "هذه الطرق المؤدية للمداخل الخمسة ستصمم بأسس عالمية، فالمقطع منها سيكون بـ 100متر ويتضمن 14 عنصرا هي عبارة عن مسارات للحمولات الثقيلة، ومسارات للحمولات العادية، وأجهزة سونار، مع بوابات وسيطرات، فضلا عن شاشات الكترونية وحفر اختبارية، والتنسيق مع الدوائر الخدمية، وتنفيذ تقاطعات وجسور للمشاة وساحات للتبادل التجاري، ومحطات الوقود، واستراحة حسب ما يتطلبه الطريق والموقع".

وأكدت "دراسة الطريق بأكمله من بداية المحافظة المجاورة لبغداد إلى داخل العاصمة، وأن مجموع أطوال طرق المداخل الخمسة بلغ 177 كيلومترا، وستوضع التصاميم على هذا الأساس"، مبينة أن "المشروع سيعتمد أما توفر التخصيصات المالية لينفذ على مراحل، أو أن يحال إلى فرص استثمارية مع فرض التصاميم أن تنفذ من قبل المستثمر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تكشف التفاصيل الكاملة لتأهيل مداخل العاصمة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تكشف التفاصيل الكاملة لتأهيل مداخل العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).