وزير الصحة: نستبعد حدوث موجة ثانية لكورونا في العراق

2020/11/06 | 11:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، حدوث موجة ثانية لوباء كورونا في العراق.

التميمي قال في تصريح، إن العراق ما يزال في الموجة الأولى من فيروس كورونا، ونسبة الإصابات مستقرة، لافتا الى أن الوزارة أجرت ثلاثة ملايين فحص للفيروس، وخصصت ثلاثة وأربعين ملياراً لمواجهته.

وأشار الى أن أربع وعشرين مستشفى ستدخل الخدمة في الفترة المقبلة، مؤكدا أن نسبة التغطية الدوائية في عموم مستشفيات العراق بلغت أكثر من سبعين بالمئة.

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