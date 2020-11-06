وزارة النقل تنفي الغاء مشروع ميناء الفاو الكبير

2020/11/06 | 11:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة النقل العراقية ما تم تناقله في وسائل الاعلام ان الوزارة الغت مشروع ميناء الفاو الكبير مع شركة دايو الكورية.

وأكدت الوزارة في بيان استمرار التفاوض مع شركة دايو الكورية، للوصول الى اتفاق عادل يخدم الشعب العراقي بالحصول على ميناء يليق بموقع العراق الاستراتيجي ويخدم اقتصاده.

وذكرت الوزارة أنه منذ تسنم حكومة الكاظمي مهامها اولت ميناء الفاو الكبير اهمية كبرى وباشرت بالخطوات الفعلية للتنفيذ فتم التفاوض مع شركة دايو الكورية لتنفيذ المشروع.

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