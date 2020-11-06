البنتاغون: اسبر يواصل عمله كوزير للدفاع وليس لديه نية للإستقالة

2020/11/06 | 11:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الدفاع الأميركية نية وزيرها مارك اسبر، الاستقالة من منصبه.

المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان، أكد عبر تغريدة على تويتر، أن وزير الدفاع مارك إسبر لا ينوي الاستقالة من منصبه، مبينا أن ما ذكرته شبكة أن بي سي، غير دقيق ومظللة، وأنه لا يوجد لدى الوزير خطط للتقاعد ولم يطلب منه الاستقالة ويواصل الخدمة كوزير للدفاع ويعمل على التنفيذ غير القابل للإلغاء لاستراتيجية الدفاع الوطني.

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