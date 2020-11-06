2020/11/06 | 11:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني:

بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة من ضبط اربع شاحنات فور خروجها من ميناء أبو فلوس تحمل خمسة وعشرين الف هاتف نقال ومئة وثلاثين كاميرة مراقبة وستمئة وخمساً وعشرين حاسبة محمولة قبل تهريبها إلى العاصمة بغداد، إذ تبين خلال التحقيقات ان الشحنة غير مذكورة في التصريح الكمركي تهرباً من الضريبة ودخلت العراق قادمة من احدى الدول العربية بطريقة غير شرعية، وقد سُلمت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبل تهريبها الى بغداد.. ضبط أربع شاحنات محملة بهواتف وحاسبات وكاميرات في ميناء أبو فلوس) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبل تهريبها الى بغداد.. ضبط أربع شاحنات محملة بهواتف وحاسبات وكاميرات في ميناء أبو فلوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).