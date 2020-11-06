تعرف على قصة العداوة بين مدرب برشلونة ونجم بيتيس قبل لقاء الغد

2020/11/06 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

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يلتقي برشلونة غداً بفريق ريال بيتيس في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني، وهي مباراة يتمنى البارسا تحقيق النقاط الكاملة بها للصعود في جدول الترتيب.

وستكون مباراة الغد خاصة كذلك للمدرب الهولندي رونالد كومان والذي سيكون في مواجهة لاعبه السابق خواكين سانشيز بعد أن انتهى بهم المطاف كأعداء.

حيث كان كومان في فترة تدريبه لنادي فالنسيا قد واجه صعوبات في التعامل مع خواكين وقال بعد أن ودع النادي الاندلسي أن:" خواكين كان لاعباً بـ25 مليون يورو في السوق وهو لا يساوي 25 يورو".

بدأت العداوة بين مدرب البارسا الحالي وخواكين عندما قرر المدرب توقيع عقوبة قاسية على الجناح الإسباني بعد أن تأخر عن التدريب لمدة 15 دقيقة، بينما رفع العقوبة عن لاعب الوسط الأرجنتيني إيفير بانيجا الذي وصل متأخراً للتدريبات كذلك.

تم إنهاء عقد كومان قبل نهاية موسم 2007/2008 مع الخفافيش وكان قد فاز بكأس ملك إسبانيا للتو، ويقال بأن خواكين كانت له علاقة قوية مع ألبيلدا وأنجولو وكانيزاريس وهو ما تسبب في غليان دم كومان وجعل العلاقة أكثر توتراً.

كان كومان يختار اللاعب أريزمندي الذي نادراً ما كان يلعب كجناح ويشركه في المباريات بينما كان يترك خواكين باستمرار على مقاعد البدلاء.

ولذا ستكون مباراة الغد بالنسبة للمدرب الهولندي ذكرى غير سعيدة، رغم أن تلك القصة مر عليها سنوات طويلة وقد تكلموا عنها كثيراً، ولكن سيشاهدان بعضهما على أرضية ملعب الكامب نو ظهر السبت دون أن يُسلم بعضهما على الآخر بالتأكيد.

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