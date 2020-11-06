2020/11/06 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

ألقت شرطة محافظة ميسان، الجمعة (6 تشرين الثاني 2020)، القبض على شاب يبلغ من العمر 20 عاماً انتحل صفة طبيب.

وقالت الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارزها ألقت القبض على متهم من مواليد 2000 انتحل صفة طبيب في محافظة ميسان".

وأضافت، أن "المتهم كان يرتدي زياً طبياً في مستشفى الصدر بمحافظة ميسان جنوبي العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم يبلغ من العمر 20 عاماً انتحل صفة طبيب في ميسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم يبلغ من العمر 20 عاماً انتحل صفة طبيب في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).