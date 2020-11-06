الأمن الوطني يضبط 25 ألف هاتف و130 كاميرة مراقبة قبل تهريبها إلى بغداد

2020/11/06 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، إحباط عملية تهريب أربع شاحنات محملة بهواتف وحاسبات وكاميرات من أحد موانئ البصرة إلى بغداد.

وذكر إعلام الأمن الوطني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة من ضبط اربع شاحنات فور خروجها من ميناء أبو فلوس تحمل خمسة وعشرين الف هاتف نقال ومئة وثلاثين كاميرة مراقبة وستمئة وخمساً وعشرين حاسبة محمولة قبل تهريبها إلى العاصمة بغداد، إذ تبين خلال التحقيقات ان الشحنة غير مذكورة في التصريح الكمركي تهرباً من الضريبة ودخلت العراق قادمة من احدى الدول العربية بطريقة غير شرعية".

وأضاف، أنه، "قد سُلمت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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