شرطة النجف تنظم دورة توعوية للتعريف بمخاطر المتفجرات والاجسام الغريبة

2020/11/06 | 11:51 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ نظم قسم معالجة المتفجرات في مديرية شرطة محافظة النجف دورة توعوية للتحذير و التعريف بمخاطر المتفجرات والاجسام الغريبة ، وكيفية التعامل معها.



وقالت المديرية في بيان صحفي، ان " الدورة شملت كيفية التعامل مع الاجسام الغريبة والمتفجرات واخلاء مكان التفجير ، و الطرق الصحيحة في التعامل مع مخلفات المواد المتفجرة".واضافت :" ان الدورة تضمنت دروسا نظرية وتطبيقات عملية "./انتهى

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