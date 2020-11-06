وزير الخارجية يبحث مع محافظ بابل اعادة اطلاق مهرجانها الدولي

2020/11/06 | 11:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع محافظ بابل حسن منديل ، سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة والاستعدادات الممكنة لاعادة اطلاق مهرجان بابل الدولي.و اكد حسين خلال اللقاء ، حسب بيان لوزارة الخارجية :" اهميّة تعزيز قطاع السياحة في المحافظة عبر التعاون والتنسيق مع مختلف الدول ، بما ينعكس على مسارات التنمية والابداع فيها ".كما شدد على اهمية ان تحظى المحافظة بزيارات المسؤولين الدوليين والوفود الدبلوماسيّة./انتهى8

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