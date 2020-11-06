استمرار النشاط التجاري مع العراق عبر معبر مهران

2020/11/06 | 11:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدير العام لدائرة الجمارك بمحافظة ايلام ( غرب البلاد) ان الانشطة التجارية والاقتصادية التي تتم عبر منفذ مهران الحدوي الدولي مع العراق مستمرة مع...

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