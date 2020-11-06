ضبط تزوير شهادة المنشأ والفاتورة لعجلات محملة بالفواكه في الشلامجة الحدودي

2020/11/06 | 11:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة، من ضبط عجلات عدد (3) محملة (عنب) بحمولة (24طن و 680كغم) وكذلك (تفاح) بحمولة (59طن و 550كغم) المنشأ إيران وذلك لوجود تزوير في شهادة المنشأ والفاتورة.وأوضحت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمت عملية الضبط خارج الحرم الكمركي …

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