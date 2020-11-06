تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع متابعة نتائج الانتخابات الأمريكية

2020/11/06 | 11:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الجمعة، مع انتظار حسم نتيجة الانتخابات الأمريكية.

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