بايدن يواصل تقدمه بالسباق الرئاسي ويقلص الفارق في جورجيا وبنسلفانيا

2020/11/06 | 11:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قلص المرشح الديمقراطي جو بايدن الفارق مع منافسه دونالد ترامب في ولايتي "جورجيا" و"بنسلفانيا"، ليقترب أكثر من حسم السباق الرئاسي، مع استمرار تقدمه في

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