تركيا تعلن مقتل عنصرين من حزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا

2020/11/06 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة (6 تشرين الثاني 2020)، مقتل إثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني أحدهما شمالي العراق والآخر في سوريا.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام تركية، إن "عنصرا من حزب العمال الكردستاني قتل في منطقة أفاشين- باسيان، شمالي العراق، بعد رصده عبر وسائط الاستطلاع بينما كان يستعد لتنفيذ هجموم".





واضافت، ان "عناصر من القوات الخاصة في الجيش التركي قامت بقتل عنصر من حزب العمال، حاول شن هجوم على منطقة عملية نبع السلام شمال سوريا".

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