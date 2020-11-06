العراق.. تأييد نيابي لبدء العام الدراسي الجديد وفق خطة وضعتها التربية والصحة- عاجل

2020/11/06 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أوضح عضو لجنة التربية النيابية، عباس الزاملي، (الجمعة، 06 تشرين الثاني، 2020)، موقف اللجنة من قرار بدء العام الدراسي الجديد، مبينا أن لجنة التربية داعمة لكل قرارات الوزارة.

وقال الزاملي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إن "وزارة التربية تسعى إلى نجاح جميع طلبتها خلال العام الجاري، سواء في المراحل غير المنتهية أو مرحلة السادس أو الثالث المتوسط، بسبب الظروف التي مر بها البلد"، مؤكداً ان "اللجنة تؤيد أغلب قرارات وزارة التربية وداعمة لها".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت امس الخميس، (05 تشرين الثاني، 2020)، وضع خطة مسبقة مع وزارة التربية لبدء العام الدراسي الجديد، فيما أكدت أن الوزارتين على استعداد تام لفتح عدد من المدارس.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، استقبل وكيل وزير التربية لبحث اهم الاجراءات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا لبدء العام الدراسي الجديد".

واضاف البيان أن "اللقاء بحث افاق التعاون المشترك ووضع خطة مسبقة لحماية الطلاب في المراحل الدراسية خاصة بمواجهة جائحة كورونا تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد واستعدادا لفتح عدد من المدارس بعد التزامها بالمعايير العالمية والاجراءات الصحية".

من جهته أكد وكيل وزير التربية، فلاح القيسي، بحسب البيان "اهمية المحاور التي تم مناقشتها مع وزير الصحة وسيتم اتباعها من قبل وزارة التربية كونها مهمة جدا".

وتابع القيسي أن "وزارة التربية قامت بتوفير منصات للتعليم الالكتروني ومنصة نيوتن لبث المواد العلمية لطلاب المراحل المنتهية والانتساب والبث التلفزيوني والتنسيق مع المنظمات لدعم وزارة التربية بتوفير الكمامات ومواد التعقيم لهم والمراكز الصحية للمدارس التي سيتم افتتاحها".

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