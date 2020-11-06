واشنطن بوست : جهاز الخدمة السرية الامريكي يرسل تعزيزات الى مقر اقامة بايدن

2020/11/06 | 12:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت صحيفة / واشنطن بوست / الاميركية :"ان جهاز الخدمة السرية الاميركي المكلف بحماية الرؤساء الامريكيين ، يعتزم ارسال تعزيزات الى مقر اقامة المرشح الديمقراطي جو بايدن".



واعتبرت وسائل اعلام اميركية ذلك دلالة على اقتراب بايدن من الفوز بالانتخابات، في ظل تقدمه في ولايات حاسمة، مثل بنسلفانيا واريزونا.



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