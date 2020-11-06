اكثر من 30 قارئا وحافظا في المسابقة القرآنية الوطنية التاسعة في مسجد الكوفة

2020/11/06 | 12:22 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ انطلقت في اروقة مسجد الكوفة المعظم ، فعاليات المسابقة القرآنية الوطنية التاسعة التي تقيمها امانة المسجد بحضور مختصين بالمجال القرآني، ومتسابقين من جميع المحافظات العراقية.



واكد امين مسجد الكوفة محمد الموسوي في كلمة بافتتاح فعاليات المسابقة، حاجة المجتمع الاسلامي للتمسك بكتاب الله العزيز وبخلق نبيه الكريم لنشر اخلاقه وصفاته الحميدة وقيم الانسانية والرحمة ومبادئ الاسلام الصحيحة ، التي يحاول البعض تشويهها بالاساءة للرسول الاكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) او من خلال نشر الكراهية والتطرف والتكفير .من جانبه اكد مسؤول الاعلام ذو الفقار الحيدري ، ان " فعاليات المسابقة بنسختها التاسعة تميزت بمشاركة فاعلة لقراء وحفاظ المحافظات الغربية ومحافظات اقليم كردستان" .وقال مسؤول دار القرآن عادل الياسري :" ان اكثر من ٣٠ حافظاً وقارئاً لكتاب الله العزيز يشاركون في المسابقة ، مع مشاركة لجنة تحكيم تضم خبراء متخصصين".واضاف :" ان المسابقة تستمر يومين متتاليين، وتتضمن جلسات صباحية ومسائية تجرى فيها اختبارات ، وفي اليوم الثاني يتم اعلان اسماء الفائزين الثلاثة الاوائل من القرّاء والحفَّاظ وتكريمهم من قبل رئيس قسم الشؤون الدينية ومسؤول دار القرآن الكريم في الامانة"./انتهى

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