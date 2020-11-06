2020/11/06 | 12:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اعلن المركز الاقتصادي عن اسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميا اليوم الجمعة.فقد سجل سعر بيع الدولار في بغداد والمحافظات : 125 الفا و500 دينار لكل 100 دولار ،وسعر الشراء : 124الفا و500دينار لكل 100 دولار ، بارتفاع عن اليوم السابق .واسعار العملات الاخرى كما يلي :100 يورو 118,17 دولارا100 باوند 131,37 دولارا844,55 ليرة تركية مقابل 100 دولار وسعر اونصــــــة الذهب عالمياً 1938,77 دولارابرميل نفط خام برنـت 39,94 دولارابرميل نفط الخام الامريكـي 37,77 دولارا ./انتهى8

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