في العراق... توقعات حالة الطقس لليوم الجمعة

2020/11/06 | 12:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، الجمعة، توقعاتها لحالة الطقس ودرجات الحرارة في عموم مناطق البلاد....

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