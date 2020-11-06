كم يجني العراق لقاء عبور الطائرات في أجوائه؟

2020/11/06 | 12:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي، لجنة الترانزيت بوضع الشروط خلال أسبوع أو أسبوعين، فيما أشار إلى أن العراق يجني 117 ألف دولار يومياً لقا...

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