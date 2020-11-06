2020/11/06 | 12:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالىاعلن امر لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي زحام الجبوري، الجمعة، عن نتائج عملية حوض الزور بعد 48 ساعة على انطلاقها.وقال الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي والفرقة الخامسة باسناد طيران الجيش حققت نتائج ايجابية في عملية تعقب خلايا داعش في حوض الزور ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية (40كم شمال شرق بعقوبة) بعد مرور 48 ساعة على انطلاقها من محوريين”.واضاف الجبوري،ان” ابرز النتائج هي تمشيط وتجريف لاكثر من 7كم من ضفاف نهر ديالى في منطقة الزور والتي تعتبر اكثر المناطق تعقيدا من ناحية التضاريس بسبب كثرة الاشجار بالاضافة الى ضبط مضافات وتفكيك عبوات ناسفة والعثور على اعتدة ومتفجرات ومنصات اطلاق هاونات مختلفة الانواع”.واشار الجبوري الى ان” تمشيط الزور وانهاء اي وجود لخلايا داعش يمثل اولوية امنية له تداعيات ايجابية على امن ديالى ككل بالاضافة الى تامين محيط القرى المحررة ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية بالكامل لافتا الى ان عمليات التمشيط تجري من خلال المفارز القتالية والجهد الهندسي لرفع الالغام والعبوات الناسفة”.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن نتائج عملية” حوض الزور” بعد 48 ساعة على انطلاقها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن نتائج عملية” حوض الزور” بعد 48 ساعة على انطلاقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).