بايدن: لا أشك في الفوز ويجب التحلي بالهدوء والصبر وإحصاء جميع الأصوات

2020/11/06 | 12:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، إنه ليس لديه أدنى شك في الفوز بالانتخابات الرئاسية، داعيا إلى التحلي بالهدوء والصبر وإحصاء جميع بطاقات الاقتراع.

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