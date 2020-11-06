2020/11/06 | 12:26 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة_اين]قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، إنه ليس لديه أدنى شك في الفوز بالانتخابات الرئاسية، داعيا إلى التحلي بالهدوء والصبر وإحصاء جميع بطاقات الاقتراع.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: لا أشك في الفوز ويجب التحلي بالهدوء والصبر وإحصاء جميع الأصوات
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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