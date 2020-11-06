استقرار الذهب عالمياً لكنه يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية منذ يوليو

2020/11/06 | 12:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقر سعر الذهب عالمياً في تعاملات متقلبة، اليوم الجمعة، لكنه يتجه لأفضل أداء أسبوعي منذ يوليو/تموز الماضي، مع ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية.

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