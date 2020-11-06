2020/11/06 | 12:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعدم إرتدائهم الكمامات .. أربيل تغرّم أكثر من 400 شخص في 5 أيام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/06 | 12:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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