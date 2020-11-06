منفذ إيراني “يسابق الزمن” لتعويض إيقافه لـ3 أشهر: 300 شاحنة يوميًا إلى العراق

2020/11/06 | 12:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشف المدير العام لدائرة الجمارك بمحافظة ايلام ( غرب ايران)، روح الله غلامی، اليوم الجمعة، ان الانشطة التجارية والاقتصادية في منفذ مهران الحدوي الدولي مع العراق یستمر وفقا لجمیع البروتوکولات الصحیة.

واضاف غلامی، بحسب وكالة الانباء الايرانية ارنا، ان “هناك 300 شاحنة ايرانية تعبر منفذ مهران الى العراق يوميا بعد مراقبة جميع التوصيات الصحية منعا لتفشي كورونا”.

وفیما یتعلق بتصدير المنتجات الزراعية الى العراق عبر منفذ مهران (زرباطية من الجانب العراقي)، اوضح غلامي انه “تم تصدير اكثر من 48 الف طن من هذه المنتجات الى العراق منذ بداية العام الجاري (بدا في 20 مارس 2020) حيث بلغت قيمة السلع المصدرة 24 مليون و 780 الف دولار”.

ولفت، إلى أن “تصدير هذه السلع بعد توقف دام اكثر من ثلاثة اشهر بسبب انتشار فيروس كورونا”.

وتابع، ان “السلع التي يتم تصديرها الى العراق عبر منفذ مهران تشمل المواد الغذائية والمواد البلاستيكية والزجاج و السيارات و الفولاذ و مواد البناء.”

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