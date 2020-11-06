محاولة لفهم ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكيّة - فارس إيغو

2020/11/06 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارس_إيغو 1ـ الديموقراطيّة الغربيّة في أزمة خطيرةبعيداً عمن سيصل إلى البيت الأبيض، ترامب أم بايدن، علينا أن نعترف بأن الديموقراطيّة في الغرب ليست على ما يرام، وهذا لا يعني أبداً تأييد أي حلول من نوع الدول الوطنيّة غير الديموقراطيّة الناجحة على المستوى العالمي، بل حتى لنقل بصراحة الاستبداديّة، كالصين وروسيا، ولا حتى تأييد أي نوع آخر مما يسمى بالاستبداد المستنير، نموذج بعض الملكيات في العالم الثالث.



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