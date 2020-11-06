2020/11/06 | 12:41 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدت النائبة عالية نصيف استغرابها من طريقة إلغاء عقد إنشاء ميناء الفاو الكبير بهذه السهولة والسرعة من قبل وزارة النقل وعدم الاكتراث للإلتزامات المالية والقانونية، مؤكدة أن الوزير سيتم استدعاؤه من قبل ممثلي الشعب.

وقالت نصيف في تصريحات تابعتها 7sky :” نستغرب من سرعة وسهولة إلغاء العقد دون قيام وزارة النقل بمراجعة الإلتزامات المالية والقانونية وعدم إعادة النظر في إلغاء عقد لمشروع استراتيجي في غاية الأهمية ويتوقف عليه مستقبل العراق الاقتصادي ” .

ووصفت إلغاء العقد بأنه “نصر مؤقت لدول المنطقة التى تريد الخراب للعراق ولعملائهم ولكل مسؤول فاسد استلم رشوة من جهات خارجية “.

وتابعت نصيف :” ان هذه الشركة متواجدة أساساً لإنشاء كاسر الأمواج وتم التعاقد معها اختصارا للقضية، ولكن بالإمكان في حالة إلغاء العقد أن يتم التعاقد مع شركات صينية قد تنجز الميناء بأسعار ووقت أقل “.

ودعت الحكومة إلى ” عدم التهاون مع هذا المشروع لكونه سيشكل عصب الاقتصاد العراقي ” ، مؤكدة ” ان إلغاء مشروع استراتيجي بشخطة قلم في مؤتمر هزيل من جهة واحدة لايمكن أن يمرر بسهولة، وسيتم استدعاء الوزير من قبل ممثلي الشعب العراقي “.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عالية نصيف تهدد باستدعاء وزير النقل بسب إلغاء عقد ميناء الفاو 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف تهدد باستدعاء وزير النقل بسب إلغاء عقد ميناء الفاو) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف تهدد باستدعاء وزير النقل بسب إلغاء عقد ميناء الفاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).