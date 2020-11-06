الامن النيابية تكشف اسباب تاخر عودة نازحي “شريط النار” بين ديالى وصلاح الدين

2020/11/06 | 12:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادكشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الجمعة، عن اسباب تاخر عودة نازحيي شريط النار بين ديالى وصلاح الدين.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين تضم زهاه 14 قرية مهجورة من 6 سنوات ولم يعد ايا من اهاليها النازحين ما جعلها تصبح اشبه بشريط النار بسبب جذبها للمتطرفين من داعش الذين يخبتئون في المنازل ومنها ينطلقون لمهاجمة القوات الامنية والقرى الامنة”واضاف العزاوي،انه” كان من المؤمل بدء عودة اول وجبة الى القرى المهجورة في المطيبيجة والميتة بداية الاسبوع الجاري كخطوة اولى نحو حسم هذا الملف المعقد منذ سنوات باعتبار عودة الاهالي تعني مسك الارض وبالتالي منع داعش من تحويل قراهم الى ملاذات امنة لخلاياه لكن صدر قرار تريث امني من عمليات صلاح الدين لاسباب غير معروفة”.واشار العزاوي الى ان” القرى المهجورة مع الاراضي الزراعية التابعة لها تعني وجود اكثر من 70 الف دونم غير ممسوكة وهذا امر بالغ الخطورة وهو سبب مباشر للخروقات الامنية في ديالى وصلاح الدين وحتى كركوك لانها تقع في منطقة جغرافية مهمة وترتبط بطرق نسيمية مع المحافظات الثلاث وعدم حسم موقفها الامني تعني المزيد من التعقيدات”.انتهى 25 ف

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