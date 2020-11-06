ميسان.. القبض على متهم انتحل صفة طبيب في احدى المستشفيات

2020/11/06 | 12:41 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت قيادة شرطة ميسان، الجمعة، القاء القبض على متهم انتحل صفة طبيب في احدى المستشفيات بالمحافظة.

وقالت القيادة في بيان لها اليوم (6 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "بعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود منتحل شخصية طالب طب مرحلة اخيرة في مستشفى الصدر العام وعلى الفور تم تشكيل مفرزة من قسم شرطة حطين حسب قاطع المسؤولية وبتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة محافظة ميسان والمنشآت العميد عبد الخضر جاسم محمد، للأستفسار وسبب وجوده في المشفى مدعيا بالتطبيق وكذلك مرتديا الزي الطبي".

واضافت انه "بعد التحقق وطلب أوراقه الثبوتية تبين انه ينتحل صفه طبيب متدرب وعلى اثره تم اعتقاله واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وأحالته للمحكمة المختصة لينال جزاءة العادل".

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