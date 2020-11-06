لجنة التربية تؤكد على ضرورة بدء دوام المدارس: راقبوا معدلات الإصابة

2020/11/06 | 12:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكدت لجنة التربية النيابية، ضرورة بدء الدوام الرسمي في المدارس، مشددة على ضرورة مراقبة الحالات ومعدلات الإصابة.

وقال عضو اللجنة عباس الزاملي للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "وزارة التربية تسعى إلى نجاح جميع طلبتها خلال العام الجاري، سواء في المراحل غير المنتهية أو مرحلة السادس أو الثالث المتوسط، بسبب الظروف التي مر بها البلد"، مؤكدًا أن "اللجنة تؤيد أغلب قرارات وزارة التربية وداعمة لها".

وشدد على "ضرورة بدء الدوام الرسمي في المدارس، كما الحال في إقليم كردستان، مع مراقبة الحالات ومعدلات الإصابة".

وكانت وزارة التربية قد حددت شهر تشرين الثاني/نوفمبر موعدًا لبدء العام الدراسي الجديد، إلا أنه ليس نهائيًا، مؤكدةً أن القرار سيخضع لدراسة خلية الأزمة الحكومية.

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