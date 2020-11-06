2020/11/06 | 12:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، ضبط أربع شاحنات محملة بهواتف وحاسبات وكاميرات في أحد موانئ البصرة.

وذكر جهاز الأمن الوطني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة من ضبط أربع شاحنات فور خروجها من ميناء أبو فلوس محملة بخمسة وعشرين ألف هاتف نقال ،ومئة وثلاثين كاميرا مراقبة ،وستمئة وخمس وعشرين حاسبة محمولة قبل تهريبها إلى العاصمة بغداد".

وأشار البيان إلى أنه "تبين خلال التحقيقات أن الشحنة غير مذكورة في التصريح الجمركي تهرباً من الضريبة ،ودخلت العراق مقبلة من إحدى الدول العربية بطريقة غير شرعية، وقد سُلمت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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