سائرون: شبهات في مساع الحكومة لتمرير قانون الاقتراض

2020/11/06 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا يزال السجال مستمرا بين الحكومة والبرلمان بشأن قانون الاقتراض لسد العجز المالي الذي تمر به البلاد.

حيث أكد النائب عن تحالف سائرون مضر الازيرجاوي، وجود مبالغ ومكتسبات مشبوهة تسعى الحكومة لتمريرها في قانون الاقتراض، مبينا أن الحكومة تحمل البرلمان مسؤولية تلك المبالغ وتضغط باتجاه تمرير القانون.

النائب اعتبر ضغوطات الحكومة استهدافا لمجلس النواب، مبديا استغرابه في الوقت نفسه من إصرار الحكومة على القرض الكبير، في وقت تمتلك فيه المبالغ التي تحتاجها لدفعها للموظفين على حد تعبيره.

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