توجه نيابي متطابق مع التربية.. دوام المدارس قد يبدأ قريبًا

2020/11/06 | 12:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكدت لجنة التربية النيابية، الجمعة، ضرورة بدء الدوام الرسمي في المدارس، في توجه لتوافق وتطابق واضح للرأي مع وزارة التربية.

وقال عضو اللجنة عباس الزاملي في تصريح صحفي، إن “وزارة التربية تسعى إلى نجاح جميع طلبتها خلال العام الجاري، سواء في المراحل غير المنتهية أو مرحلة السادس أو الثالث المتوسط، بسبب الظروف التي مر بها البلد”، مؤكداً أن “اللجنة تؤيد أغلب قرارات وزارة التربية وداعمة لها”.

وشدد على “ضرورة بدء الدوام الرسمي في المدارس، كما الحال في كردستان، مع مراقبة الحالات ومعدلات الإصابة”.

وكانت وزارة التربية قد حددت في وقت سابق موعد بدء العام الدراسي الجديد.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية إن “الوزارة ليست مرتبكة بقراراتها بشأن العام الدراسي ،وإنما التحديات التي تواجهها صعبة جداً”.

وأضاف أن “هناك تفاهمات ومباحثات مستمرة بين الوزارة ولجنة التربية النيابية بشأن العام الدراسي، مؤكداً أن وزارة التربية تتحمل مسؤولية 10 ملايين طالب في مؤسساتها”.

وأشار إلى أنه “تم تحديد شهر تشرين الثاني موعداً لبدء العام الدراسي الجديد، إلا أنه ليس نهائياً، مؤكداً أن القرار سيخضع لدراسة خلية الأزمة الحكومية”.

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