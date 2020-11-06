أبنة شقيقه: ترامب يحاول تدبير انقلاب وعلى أحد ما إيقافه!

2020/11/06 | 12:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حذرت ماري ترامب، ابنة الشقيق الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن عمها يحاول تدبير انقلاب، على خلفية تخلفه عن منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة جو بايدن.

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