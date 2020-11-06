بايدن ينتزع الصدارة من ترامب في ولاية حاسمة

2020/11/06 | 12:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة جو بايدن تمكن من إحراز تحول جذري واستولى على الصدارة من الرئيس دونالد ترامب في السباق الانتخابي بولاية جورجيا الحاسمة لتحديد الفائز..يتب

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