وزارة الهجرة : عودة (420) نازحا الى مناطقهم الأصلية في صلاح الدين

2020/11/06 | 12:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة (55) اسرة نازحة بواقع ( 420) فردا يسكنون قضاء سامراء و منطقة الحويش الى مناطقهم الاصلية في محافظة صلاح الدين ، ضمن برنامج العودة الطوعية الامنة التي تنظمها الوزارة .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير انه ” باشراف و متابعة وزيرة الهجرة و المهجرين السيدة ايفان فائق جابرو تمت اعادة دفعة جديدة بواقع ( 420) فردا من سامراء و الحويش الى مناطقهم الاصلية في قرى ( البو خنجر و البو خليفة و العشاعشة ) قرب طريق تكريت بغداد في محافظة صلاح الدين “.

و تابع جهاكير ان” عودة الاسر جاءت بعد اتمام التدقيق الامني لهم و بالتعاون مع الادارة المحلية في قضاء سامراء و قوات الحشد الشعبي في منطقة الثرثار و تم ايصال الاسر الى مناطق سكناهم الاصلية “.

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