2020/11/06 | 12:53 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 16 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/06 | 12:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 16 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا في ذي قار) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 16 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).