القبض على شخصين قتلا شاباً بالعشرين من عمره في الديوانية

2020/11/06 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة (06 تشرين الثاني 2020)، إلقاء القبض على شخصين متهمين بقتل شاب بالعشرين من عمره في محافظة الديوانية

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "حال استخبار قيادة شرطة الديوانية بحصول حادث قتل في منطقة الجمهوري خلف المرآب القديم، وجه قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت، العميد الحقوقي حيدر حسن منخي بتشكيل فريق عمل عالي المستوى بإشرافه شخصيا، لتعقب الجناة ومعرفة أسباب الحادث".

وأضاف البيان، أنه "بعد أقل من ساعة، تمكنت مفارز مركز شرطة الجمهوري بالاشتراك مع مكتب استخبارات الجمهوري بإمرة العميد حامد منديل ضابط المركز، والنقيب علي احمد علي، إضافة إلى عدد من الضباط و المنتسبين من إلقاء على شخصين متهمين بارتكاب جريمة القتل، التي راح ضحيتها شاب في العشرينات من العمر، بعد تعرضه إلى الطعن بواسطة سكين فيما باشرت الاجهزة الامنية تحقيقاتها للتعرف على أسباب الجريمة".

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