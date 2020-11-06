إسطورة السلة الامريكية يطالب محبيه مساعدته للعثور على قاتل شقيقة صديقه

2020/11/06 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

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طلب أسطورة كرة السلة الأمريكى ليبرون جيمس لاعب لوس أنجلوس ليكرز، من جمهوره في مسقط رأسه "أكرون بولاية أوهايو"، مساعدته في العثور على قاتل محترف اغتال شقيقة صديقه المقرب براندون ويمس، داخل منزلها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ليبرون جيمس نشر تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أعلن من خلالها أ أن شقيقة أحد أفضل أصدقائه قُتلت في منزلها وطلب مساعدة الجميع في مسقط رأسه للعثور على القاتل، قائلا: "ساعدنا في معرفة من فعل هذا الشيء الفظيع، المخزي ، مثير للاشمئزاز بمثل هذا الملاك المهتم والمحب".

وأضاف ليبرون جيمس قائلا "تحتاج عائلة أخي إلى إجابات حول السبب ومن القاتل".

وفقًا لتقارير من "ABC5 Cleveland"، أنه تم العثور على إيريكا ويمس مقتولة في منزلها يوم الاثنين، بعد محاولة الأصدقاء والعائلة من التواصل معها خلال عطلة نهاية الأسبوع والقلق على سلامتها.

وتم تشخيص سبب وفاة البالغة من العمر 37 عامًا بطلق ناري في الرأس، وتم الحكم على وفاتها بأنها جريمة قتل، لكن لم يتم التعرف على أي مشتبه بهم في القضية.

نشأ ليبرون جيمس وبراندون ويمس معًا وكانا زملاء في المدرسة الثانوية في سانت فنسنت سانت ماري، ولعبا كرة السلة معا، ولعب ويمس دورًا مع فريق كليفلاند كافالييرز خلال موسم جيمس الثاني في الفريق.

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