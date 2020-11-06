ضبط اربع شاحنات محملة بهواتف وحاسبات وكاميرات مراقبة دخلت بطريقة غير شرعية في البصرة

2020/11/06 | 12:53 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / ضبط جهاز الامن الوطني في البصرة اربع شاحنات محملة بهواتف وحاسبات وكاميرات مراقبة ، دخلت بطريقة غير شرعية ، في ميناء ابو فلوس بالبصرة .وذكر الجهاز في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز الجهاز في البصرة من ضبط اربع شاحنات فور خروجها من ميناء أبو فلوس تحمل / 25 / الف هاتف نقال و/ 130 / كاميرا مراقبة و/ 625/ حاسبة محمولة قبل تهريبها إلى العاصمة بغداد".واوضح انه " تبين خلال التحقيقات ان الشحنة غير مذكورة في التصريح الكمركي تهرباً من الضريبة ودخلت العراق قادمة من إحدى الدول العربية بطريقة غير شرعية، وقد سُلمت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين"./ انتهى

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