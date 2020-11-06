انعقاد اعمال اللجنة العليا المشتركة بين الامارات و الكويت

2020/11/06 | 12:53 - المصدر: وكالة نينا

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ابو ظبي / نينا / ترأس الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير والتعاون الدولي الإماراتي والشيخ اأحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت ، اأعمال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ودولة الكويت التي عقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان :"ن دولة الامارات ترى في شقيقتها الكويت شريكا ستراتيجيا لارساء دعائم السلم والاستقرار، واننا نتطلع دائماً الى تبادل وجهات النظر مع اشقائنا في دولة الكويت حول التحديات والتطورات والقضايا الاقليمية والدولية بهدف بلورة مواقف مشتركة تدعم اجندة التقدم والازدهار لدول وشعوب المنطقة".من جانبه اكد الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح:" ان دولة الكويت ودولة الإمارات ترتبطان بعلاقات استثنائية خاصة وتاريخية متجذرة تحمل سمات مشتركة مبنية على وحدة المصير والهدف .وتسعى الدولتان منذ القدم إلى تحقيق التكامل والترابط في جميع المجالات الحيوية "، مشيراً إلى أن تلك العلاقات تعكس إصراراً من القيادة السياسية في البلدين على الدفع بها لمستويات أكثر تكاملاً.ووقع الجانبان على محضر اجتماع الدورة الرابعة من اللجنة المشتركة بين البلدين وعلى مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية للعاملين في البحر ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية.ووقع الجانبان أيضاً على برنامج تنفيذي للتعاون في المجال التربوي وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال الثقافة والفنون./ انتهى

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