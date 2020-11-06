وسائل اعلام : بايدن يتقدم على ترامب في جورجيا

2020/11/06 | 12:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ذكرت وسائل اعلام امريكية :" ان المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الامريكية جو بايدن يتقدم على المرشح الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب بـ 917 صوتا في ولاية جورجيا ، بعد فرز 99 % من الاصوات".يذكر ان جورجيا تمثل 16 مقعدا في المجمع الانتخابي ./ انتهى

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