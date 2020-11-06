2020/11/06 | 12:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي هامشياً أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب تقرير الوظائف الشهري ونتائج الانتخابات الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع هامشي للدولار الأمريكي عالمياً قبيل تقرير الوظائف) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع هامشي للدولار الأمريكي عالمياً قبيل تقرير الوظائف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).