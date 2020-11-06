خلال 5 ايام فقط.. أربيل تجمع أكثر من 20 مليون دينار من مخالفين لارتداء الكمامات

2020/11/06 | 13:05 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

فرضت بلدية محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان غرامات على أكثر من 400 شخص لم يتلزموا بالإجراءات والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، خلال 5 ايام فقط.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة البلدية انه “عن طريق فريق خاص في مديريات البلدية كافة وبعد صدور قرار من غرفة العمليات في محافظة أربيل بشأن التزام المواطنين بإرتداء الكمامات لوقاية أنفسهم من وباء كورونا وحفظ المصلحة العامة انه تمّ خلال خسمة أيام ضمن حدود المديريات الست تسجيل 410 مخالفات”.

ونوه البيان الى ان المخالفين كافة تمت محاسبتهم وفق القرار الصادر عن غرفة العمليات في اربيل ، داعيا سكان المحافظة كافة الى الألتزام بالتعليمات الصحية لوقاية أنفسهم.

وتفرض اربيل غرامة بـ50 الف دينار على كل شخص لايلتزم بالاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات.

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