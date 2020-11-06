المقاطعات الأمريكية الأكثر تأثراً بكورونا صوتت لترامب

2020/11/06 | 13:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أظهرت دراسة لوكالة أسوشيتد برس أن 93 % من أصل 376 مقاطعة سجلت أعداداً مرتفعة في الإصابة بفيروس كورونا، صوتت لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو معدل أعلى من المقاطعات الأخرى الأقل تضرراً من الفيروس.

ودافع ترامب، في المناظرة الرئاسية الأخيرة، عن سياسته لمكافحة جائحة كورونا، وقال: “أغلقنا أعظم اقتصاد في العالم لمواجهة الفيروس الصيني، وليس بمقدورنا إغلاق البلاد مجدداً بسببه”، مؤكداً أنّ “لقاحا ضد كورونا سيكون جاهزا خلال أسابيع”، وفق ما نقل موقع الحرة، اليوم الجمعة.

ووصل إجمالي الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة، إلى9.4 ملايين، والوفيات إلى 233129.

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